Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Fahrraddiebstähle

Aalen (ots)

Crailsheim: Gestürzte E-Scooter-Fahrerin

Am Freitag gegen 23:25 Uhr fuhr eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Ludwigstraße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße, als sie aufgrund eines falschen Winkels beim Auffahren auf den Bordstein abrutschte. Dadurch verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte, wobei sie sich leicht verletzte und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Crailsheim: Unfallflucht

In der Martha-McCarthy-Straße wurde am Freitag zwischen 13 Uhr und 18 Uhr auf einem Parkplatz vor dem Gebäude mit der Hausnummer 14 durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein geparkter Mercedes-Benz beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht und diese bittet, sich mit Hinweisen unter 07951 4800 zu melden.

Gaildorf: Überholunfall

Auf der K2617 in Richtung Eutendorf setzte am Freitag gegen 18 Uhr eine 16-jährige Motorradfahrerin zum Überholen eines Traktors an, als sie dabei einen 20-jährigen Mercedes-Fahrer übersah. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Zudem verletzte sich die 16-Jährige, woraufhin sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Schwäbisch Hall: Fahrraddiebstähle

Im Zeitraum von Mittwoch, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 01:00 Uhr, wurde am Bahnhof ein Mountainbike der Marke Cube entwendet, das an den Fahrradständern gesichert war. Am Samstag zwischen 09:50 Uhr und 20:50 Uhr wurde ein an den Fahrradständern am Bahnhof angeschlossenes E-Bike der Marke Cube von bislang unbekannter Person gestohlen. Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.

Vellberg: Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag gegen 8 Uhr soll eine 75-jährige Fiat-Fahrerin in der Markgrafenstraße in Fahrtrichtung Hörgershofstraße beim Vorbeifahren mit der rechten Fahrzeugseite einen Klein-Lkw beschädigt haben. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei konnte die Halterin später ermitteln. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Die Polizei sucht nun eine Zeugin mit einem schwarzen Mercedes, die den Unfall beobachtet haben soll, und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Mainhardt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitag wurde im Laufe des Tages ein ordnungsgemäß geparkter Pkw vor einem Gasthof in der Straße "Stock" auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt und hinterließ einen Sachschaden von rund 8000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der 0791 4000 mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 11:30 Uhr, und Sonntag, 10:30 Uhr, wurde im Schweickerweg durch einen Unbekannten ein vor dem Gebäude 21 geparkter Citroen am rechten hinteren Stoßfänger beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, welche sie unter der 0791 4000 melden können.

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