Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 10.05.2026

Aalen (ots)

Mutlangen: Auffahrunfall mit zwei Pkw

Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr kam es an der Kreuzung der B298 zur Deinbacher Straße bei der dortigen Ampel zu einem Auffahrunfall. Eine 21-Jährige hielt mit ihrem VW Tiguan verkehrsbedingt an der Ampel an. Eine 54-jährige BMW-Fahrerin übersah dies und fuhr auf. Dabei wurden die BMW-Fahrerin und eine 22-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro, am VW Tiguan von ca. 1.000 Euro.

Weiler i.d.B.: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:50 Uhr auf der L1160 auf Höhe Herdtlinsweiler zu einem Unfall mit einem Motorrad. Ein 62-jähriger Motorradfahrer kam mit seiner Kawasaki in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dadurch musste ein Pkw ausweichen, es kam aber zu keiner Berührung. Der Motorradfahrer stürzte danach alleinbeteiligt und prallte gegen die Leitplanke. Er wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

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