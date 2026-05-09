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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Aalen (ots)

Rot am See - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 12:17 Uhr befuhr ein 60-jähriger PKW- Lenker mit seinem VW Tiguan die Landesstraße 1033 zwischen Rot am See und Lenkerstetten. In einem Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines 63-jährigen Seat- Fahrers. Dieser wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und streifte hierbei einen Leitpfosten. Am Fahrzeug des 63-jährigen Seat- Fahrers entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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