POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall/Crailsheim: Fahrzeughalter und Zeugen gesucht

Aalen (ots) - Waldstetten: Unfallflucht Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hauptstraße wurde am Donnerstag zwischen 15:50 Uhr und 16 Uhr ein Mercedes-Benz SLK, der dort geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das ...

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