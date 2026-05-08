POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall/Crailsheim: Fahrzeughalter und Zeugen gesucht
Aalen (ots)
Am 06.05.2026 touchierte ein Dienstfahrzeug gegen 18:00 Uhr beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Bergwerkstraße in Crailsheim einen parkenden weißen Kastenwagen. Das möglicherweise beschädigte Fahrzeug konnte im Nachgang nicht mehr festgestellt werden. Zeugen sowie der Besitzer des Fahrzeuges werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Kirchberg Jagst unter 07904 94260 zu melden.
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