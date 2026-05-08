PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall/Crailsheim: Fahrzeughalter und Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Am 06.05.2026 touchierte ein Dienstfahrzeug gegen 18:00 Uhr beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Bergwerkstraße in Crailsheim einen parkenden weißen Kastenwagen. Das möglicherweise beschädigte Fahrzeug konnte im Nachgang nicht mehr festgestellt werden. Zeugen sowie der Besitzer des Fahrzeuges werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Kirchberg Jagst unter 07904 94260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 14:11

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle, Sachbeschädigung, Unfall

    Aalen (ots) - Aspach/Kleinaspach: Hochwertige Werkzeuge entwendet Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Gebäude des in der Straße "Alter Weg" und entwendeten daraus hochwertige Werkzeuge und Geräte im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Nicht weit davon entfernt wurde eine aufgebrochene ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:04

    POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Ergebnis des Sicherheitstags vom 06.05.2026

    Aalen (ots) - Am 6. Mai 2026 fand der neunte länderübergreifende Fahndungs- und Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum statt. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Bayern verstärkten an diesem Tag ihre Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen. Ziel des Sicherheitstags war es, durch ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 13:16

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfall

    Aalen (ots) - Waldstetten: Unfallflucht Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hauptstraße wurde am Donnerstag zwischen 15:50 Uhr und 16 Uhr ein Mercedes-Benz SLK, der dort geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren