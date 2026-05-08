Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Ergebnis des Sicherheitstags vom 06.05.2026

Aalen (ots)

Am 6. Mai 2026 fand der neunte länderübergreifende Fahndungs- und Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum statt. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Bayern verstärkten an diesem Tag ihre Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen. Ziel des Sicherheitstags war es, durch eine hohe polizeiliche Präsenz sowie gezielte Kontroll- und Präventionsmaßnahmen die Sicherheit im öffentlichen Raum weiter zu stärken und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu fördern.

Auch das Polizeipräsidium Aalen beteiligte sich intensiv an dieser Aktion und führte im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr umfangreiche Kontrollmaßnahmen in den Landkreisen Rems-Murr, Ostalb und Schwäbisch Hall durch.

Insgesamt waren rund 350 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz. Unterstützt wurden sie von unterschiedlichen Partnerbehörden, die zum Gelingen des groß angelegten Einsatztages beitrugen. Die Einsatzmaßnahmen wurden zentral über das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen koordiniert.

Im Rahmen des Sicherheitstags wurden insgesamt 878 Personen und 376 Fahrzeuge kontrolliert sowie rund 923 Dokumente überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Kräfte 33 Straftaten und 147 Ordnungswidrigkeiten fest. Zudem wurden 3 Personen aufgrund bestehender Haftbefehle festgenommen.

Im Landkreis Schwäbisch Hall wurden 245 Personen und 145 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 8 Straftaten sowie 41 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Im Rems-Murr-Kreis erfolgten 444 Personenkontrollen und 180 Fahrzeugkontrollen. Es wurden 22 Straftaten und 89 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Im Ostalbkreis wurden 189 Personen sowie 51 Fahrzeuge kontrolliert. Die Polizei leitete 3 Strafverfahren und 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Ergänzend zu den Kontrollmaßnahmen informierte das Polizeipräsidium Aalen im Rahmen von Präventionsvorträgen und Infoständen zu verschiedenen sicherheitsrelevanten Themen. Im Mittelpunkt standen dabei insbesondere Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, Sicherheit im öffentlichen Raum und Einbruchsschutz. Die Angebote stießen in der Bevölkerung auf großen Zuspruch. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, mit den eingesetzten Beamtinnen und Beamten ins Gespräch zu kommen und sich aus erster Hand zu informieren.

Mit dem Sicherheitstag setzte das Polizeipräsidium Aalen gemeinsam mit den beteiligten Kräften und Partnerbehörden erneut ein sichtbares Zeichen für Sicherheit, Präsenz und konsequente Kontrollarbeit im öffentlichen Raum.

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