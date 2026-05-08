POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kraftstoffdiebstahl
Aalen (ots)
Braunsbach: Kraftstoffdiebstahl
Auf dem Parkplatz Kochertalbrücke, an der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg, wurden in der Nacht von Donnerstag, 23 Uhr, auf Freitag, 2 Uhr, mehrere hundert Liter Kraftstoff aus einem verschlossenen Tank eines Sattelzugs des Herstellers Scania entwendet. Die Polizei bittet nun Zeugen sich mit Hinweisen unter der 07904 94260 zu melden.
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