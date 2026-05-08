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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kraftstoffdiebstahl

Aalen (ots)

Braunsbach: Kraftstoffdiebstahl

Auf dem Parkplatz Kochertalbrücke, an der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg, wurden in der Nacht von Donnerstag, 23 Uhr, auf Freitag, 2 Uhr, mehrere hundert Liter Kraftstoff aus einem verschlossenen Tank eines Sattelzugs des Herstellers Scania entwendet. Die Polizei bittet nun Zeugen sich mit Hinweisen unter der 07904 94260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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