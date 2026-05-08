POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kraftstoffdiebstahl

Aalen (ots) - Bühlertann: Farbschmiererei an Schulzentrum Im Verlauf der Woche wurden an einem Schulzentrum in der Schulstraße mehrere Farbschmierereien festgestellt. Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, wurden an der Außenwand eines Gartenhauses mehrere Worte mit blauer Farbe aufgebracht. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr, wurden an einer Hauswand mit blauer Farbe Darstellungen ...

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