Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Einbruchsversuch, Kennzeichenmissbrauch, Körperverletzung

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall mit hohem Sachschaden

Eine 18-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 03:25 Uhr die Wernerstraße. Aus noch unklarer Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug nach links und stieß in der Folge mit zwei dort ordnungsgemäß geparkten Autos, einem BMW und einen VW, zusammen. Am VW entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Der BMW wurde in Höhe von 5.000 Euro beschädigt. Am VW der 18-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Fellbach führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

Kernen/Stetten: Einbruchsversuch

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 30.04. bis 05.05. die Eingangstür von Geschäftsräumlichkeiten in der Kirchstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt stand und die Täter gelangten nicht ins Gebäudeinnere. Sie verursachten einen Sachschanden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Winterbach: Kennzeichenmissbrauch

Im Rahmen der Streife fiel am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr in der Lederstraße zunächst eine abgelaufene HU-Plakette an einem geparkten Opel-Corsa auf. Ferner wurde erkannt, dass die angebrachten Kennzeichen entstempelt und nicht für den Opel ausgegeben waren. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und der Halter des Opels wird mit einer Anzeige rechnen müssen.

Winnenden: Körperverletzung mit Messer

In der Albertviller Straße kam es am Mittwoch, gegen 13 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern im Alter von 21 und 34 Jahren. Die beiden Männer stritten sich offenbar um ein Parfüm. Die Auseinandersetzung eskalierte, als der 21-Jährige mit einem Küchenmesser auf den 34-Jährigen losgegangen sein soll. Im Zuge dieser Rangelei zogen sich beide Beteiligten oberflächliche Schnittverletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Das Polizeirevier Winnenden hat die weiteren Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat aufgenommen.

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