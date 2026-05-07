Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Wohnhaus und Gewächshaus beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Wohnhaus

Am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr wurde eine 83-jährige Frau in ihrem Garten in der Büchelhalde von einem Mann angesprochen und von diesem gefragt ob sie Arbeit für ihn hätte. Dies verneinte die 83-Jährige, sodass sich der Mann entfernte. Wenig später kehrte sie in ihr Haus zurück und stellte dort fest, dass diverser Schmuck und eine geringe Menge Bargeld entwendet wurde. Vermutlich hatte der ihr unbekannte Mann das Haus unbefugt betreten und die Wertgegenstände entwendet. Die Polizei Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zu dem noch unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Mainhardt: Gewächshaus beschädigt

Am Montagabend gegen 21 Uhr warfen mehrere Vandalen Steine auf ein Wohnhaus in der Eichfeldstraße. Dadurch wurde ein Gewächshaus sowie ein Dachziegel des Wohnhauses beschädigt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Telefonnummer 07903 940016 entgegen.

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