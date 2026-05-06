Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 8:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Audi-Fahrer die K3318 von Killingen in Richtung der Einmündung K3318/L1029. Als er links nach Weiler abbiegen wollte, übersah er den Mercedes eines 54-jährigen, der die L1029 von Haisterhofen in Richtung Weiler befuhr. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: PKW kommt auf Gegenfahrspur

Am Mittwoch gegen 13.15 Uhr befuhr ein 77-jähriger Lenker eines Mercedes GLC die B29 (Aalener Straße) in Fahrtrichtung Aalen. Kurz vor Ortsende, auf Höhe eines dortigen Autohauses, kam der Mercedes-Fahrer aufgrund einer Ablenkung langsam auf die Gegenfahrspur und streifte dort einen entgegenkommenden LKW. Bei dem Unfall wurde der 77-Jährige leicht verletzt. Der 38-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B29 für etwa 2 Stunden voll gesperrt werden.

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