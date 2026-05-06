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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Winterbach: Auf B29 ins Schleudern geraten

Ein Anfang 20-Jähriger Fahrer eines VW-Golfs befuhr am Montagabend, gegen 17:15 Uhr die Bundesstraße B29 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Winterbach kam der Golf-Fahrer aus unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Nach der Kollision mit der Mittelleitplanke kam das Auto quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Der junge Mann, der allein im Fahrzeug war, wurde leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die Bundesstraße einseitig gesperrt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Nellmersbach: Sachbeschädigung an Grillplatz

Zwischen Freitag, dem 01.05.2026 und Montag dem 04.05.2026 beschädigten unbekannte Täter die Schutzhütte am Grillplatz am Dalmenhölzle. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195 694 0 entgegen.

Winnenden: B14 - Bremsscheibe beschädigt Autos und LKW

Am Mittwoch, den 06.05.2026 verlor ein unbekannter Fahrzeugführer gegen 09.00 Uhr einen Teil seiner Bremsscheibe auf der B14 Höhe Winnenden. Der Teil der Bremsscheibe wurde durch den Verkehr aufgewirbelt und kollidierte in der Folge mit mindestens drei weiteren Fahrzeugen, die auf der rechten Fahrspur ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs waren. Zuletzt beschädigte das Bremsscheibenteil den Dieseltank eines fahrenden Mercedes-Benz Lkw. Dieser verlor dadurch rund 600 Liter Diesel. Aufgrund der austretenden Betriebsstoffe ist die rechte Fahrspur gegenwärtig gesperrt (Stand: 14.30 Uhr). Der entstandene Sachschaden ist noch nicht konkret bezifferbar. Die Fahrzeugführer der betroffenen Pkw sind bislang unbekannt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, als auch die geschädigten Fahrzeuglenker um Kontaktaufnahme mit der Polizei unter der Rufnummer 07195 6940.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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