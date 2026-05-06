Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gebäudebrand - Unfallflucht - Einbruch - Farbschmierereien - Streitigkeiten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Mit Fahrradfahrer zusammengestoßen

Am Dienstag um 20:40 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mercedes-Lenker in den Kreisverkehr an der Kreuzung Sonnenbergstraße / August-Keßler-Straße ein. Hierbei übersah er einen dort fahrenden 56-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Aalen: Versuchter Einbruch

Am Mittwoch gegen 1:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher in der Kolpingstraße ein Seitenfenster zu einer Gaststätte zu öffnen, in welcher sich mehrere Geldspielautomaten befinden. Nach dem Öffnen des Fensters ertönte ein akustischer Alarm, weswegen der Einbrecher wohl von seinem weiteren Vorhaben abließ und flüchtete. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW beschädigt

Am Dienstag zwischen 7:45 Uhr und 12:05 Uhr wurde in der Obere Bahnstraße ein Hyundai beschädigt, welcher dort geparkt war. An dem Fahrzeug wurde auf der Beifahrerseite ein Loch in die Scheibe geschlagen. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Gebäudebrand

Am Dienstag um 21:20 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Brand eines Gebäudes im Nördlichen Stadtgraben informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um ein Gebäude mit vier Stockwerken handelt. Im Erdgeschoß befindet sich eine Spielothek, darüber mehrere Wohnungen. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in einer Wohnung im 1. Obergeschoß aus. Von da griff das Feuer auf eine darüber befindliche hölzerne Dachterrasse über. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr Aalen, die mit sechs Fahrzeugen und 43 Wehrleuten vor Ort kam, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Zum Brandzeitpunkt befanden sich neun Personen im Gebäude, die dieses alle rechtzeitig verlassen konnte. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. Die Bewohner wurden durch die anwesenden neun Personen vom Rettungsdienst, die mit vier Fahrzeugen vor Ort waren, betreut. Sämtliche Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Aus diesem Grund wurden die Bewohner durch die Stadt Aalen anderweitig untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird inzwischen auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. Derzeit ist die Brandursache unbekannt. Personen, die insbesondere zu einem frühen Brandzeitpunkt Foto- oder Videoaufnahmen angefertigt haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Westhausen: Auffahrunfall

Am Dienstag gegen 15:45 Uhr befuhr eine 19-jährige Lenkerin eines VW die B29 von Westhausen in Richtung Hüttlingen. Kurz vor der Abzweigung zur B290 fuhr sie aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Audi eines 21-Jährigen auf. Durch den Anstoß wurde der Audi wiederum auf einen davor fahrenden Mercedes eines 62-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Neresheim: Farbschmierereien

Zwischen dem 30.04.26 und dem 01.05.26 wurde im Dossinger Weg, im Bereich der Härtsfeldschule, mehrere Farbschmierereien auf der Straße angebracht. Unter anderem wurde auch ein Hakenkreuz aufgemalt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Fiat, der am Dienstag zwischen 07:35 Uhr und 17:10 Uhr im P3 des Parkhauses am Stadtgarten in der Rektor-Klaus-Straße abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Streitigkeiten

Am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Bocksgasse gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 57-Jähriger und ein 35-Jähriger zunächst eine verbale Auseinandersetzung hatten. Nachdem sie sich gegenseitig beleidigten, fing einer der Männer an auf den anderen mit der Faust einzuschlagen. Bei einem anschließenden Gerangel fielen die Männer durch eine Glastüre und verletzten sich hierbei.

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