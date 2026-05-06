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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Einbruchsversuch, Betrug

Aalen (ots)

Aspach: Unfallflucht nach Auffahrunfall

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstagmorgen, zwischen 08 Uhr und 09 Uhr einen verkehrsbedingt haltenden Bus in der Schöntaler Straße. Während der Bus an einer Ampel wartete, fuhr diesem der unbekannte Unfallverursacher hinten auf. Am Bus entstand ein Schaden an der Stoßstange. Ferner wurde die Anhängerkupplung durch den Unfall abgerissen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher unter der Rufnummer 07191 9090.

Kernen/Stetten: versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen Dienstag, 28.04.; 16 Uhr und Montag, 04.05. 06 Uhr in eine Wirtschaft in der Straße "Am Sportplatz" einzubrechen. Dazu versuchten sie die Tür und mehrere Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die unbekannten Täter gelangten nicht ins Gebäudeinnere. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Polizeiposten Kernen führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 41798 zu melden.

Waiblingen/Hohenacker: Unfallflucht

Am Mittwoch, den 05.05.2026 gegen 11.00 Uhr übersah ein unbekannter LKW-Fahrer beim Abbiegen von der Mörikestraße in die Bildäckerstraße einen geparkten Dacia. Der Fahrer des LKW der Marke Scania entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Dacia entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise dazu erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950 0 entgegen.

Weinstadt/Endersbach: Betrug nach Verkehrsunfall

Am Dienstag, gegen 13 Uhr beschädigte eine 88-jährige Autofahrerin beim Einparken in der Kalkofenstraße ein neben ihr geparktes Fahrzeug. Nachdem sich der vermeintliche Besitzer des Fahrzeuges meldete, einigten sich die beiden Beteiligten auf eine Schadensregulierung in Höhe von 300 Euro, welche von der Geschädigten noch vor Ort an den vermeintlichen Eigentümer des anderen Fahrzeugs bezahlt wurde. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die unbekannte Person nicht Eigentümer des beschädigten Fahrzeuges ist. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07151 9500 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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