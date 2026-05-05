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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd
Ellwangen: Erfolgreiche Schockanrufe

Aalen (ots)

Anfang der Woche erreichten wieder viele Schockanrufe die Bürger im Ostalbkreis. Leider verliefen diese Anrufe in mindestens zwei Fällen erfolgreich für die Betrüger.

In Schwäbisch Gmünd gab sich am Montag eine Betrügerin als Beamtin der Kriminalpolizei aus und beeinflusste eine 71-jährige Frau so stark, dass diese letztendlich gegen 14 Uhr einen mittleren fünfstelligen Betrag in ein Kuvert packte und an der Haustür an eine fremde männliche Person übergab. Auffallend war, dass die angebliche Kriminalbeamtin fließend russisch gesprochen hat. Sie teilte mit, dass die Tochter der Angerufenen einen schweren Unfall verursacht habe und nun für mehrere Jahre ins Gefängnis müsste. Dies könnte nur durch die Zahlung einer Kaution verhindert werden. Im Hintergrund konnte durch die 71-Jährige die angebliche Tochter hysterisch schreiend wahrgenommen werden. Der Abholer des Bargeldes war etwa 30-40 Jahre alt und ca. 190cm groß. Er war schlank und hatte dunkle, kurze Haare, die an den Seiten kurz geschnitten waren. Auch der Abholer sprach fließend russisch. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und schwarzen Shorts.

Wer im Bereich der Oderstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 oder bei der Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Ebenfalls am Montag wurde eine 74-jährige Frau in Ellwangen ebenfalls durch Betrüger telefonisch kontaktiert und ein ähnlicher Sachverhalt vorgetragen. Auch in diesem Fall sprach die Anruferin fließend russisch. Letztendlich übergab die 74-Jährige gegen 14:15 Uhr in zwei einzelnen Abholungen einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag an einen unbekannten Geldabholer. Der Abholer konnte lediglich als schlank und komplett schwarz bekleidet beschrieben werden. Auch hier bittet die Polizei Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Kellerhaus gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 beim Polizeirevier Ellwangen oder bei der Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen, insbesondere wenn von Notfällen innerhalb der Familie die Rede ist. Legen Sie im Zweifel auf und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen direkt unter den Ihnen bekannten Nummern. Geben Sie keine Auskünfte über Vermögenswerte und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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