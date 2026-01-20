Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Nötigung

Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

BAD HERSFELD - Am Sonntag (18.01.), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Bad Hersfelder mit seinem blauen Ford Fiesta die Bundesstraße 324 / Homberger Straße, aus Richtung Heenes kommend, in Richtung Innenstadt. Dabei fiel der 38-Jährige durch seine vorschriftswidrige und gefährliche Fahrweise auf. Unter anderem schnitt er während eines Überholvorgangs einen weißen Mercedes Sprinter und fuhr einem dunklen Audi A6 oder A8 mehrfach so dicht auf, dass es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre. Der 38-Jährige konnte wenig später durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden die bislang unbekannten Insassen des weißen Mercedes Sprinters sowie des dunklen Audis und eventuelle weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, bei jeder Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, POK Rech

