PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Nötigung
Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

BAD HERSFELD - Am Sonntag (18.01.), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Bad Hersfelder mit seinem blauen Ford Fiesta die Bundesstraße 324 / Homberger Straße, aus Richtung Heenes kommend, in Richtung Innenstadt. Dabei fiel der 38-Jährige durch seine vorschriftswidrige und gefährliche Fahrweise auf. Unter anderem schnitt er während eines Überholvorgangs einen weißen Mercedes Sprinter und fuhr einem dunklen Audi A6 oder A8 mehrfach so dicht auf, dass es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre. Der 38-Jährige konnte wenig später durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden die bislang unbekannten Insassen des weißen Mercedes Sprinters sowie des dunklen Audis und eventuelle weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, bei jeder Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, POK Rech

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 16:06

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda

    Fulda (ots) - Auto kommt von Fahrbahn ab Eiterfeld. Am Sonntag (18.01.), gegen 12.15 Uhr, befuhr eine 22-jährige Opel-Fahrerin aus Hohenroda die L 3170 von Bodes kommend in Richtung Buchenau. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie hierbei in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überfuhr sie einen Leitpfosten, überschlug sich und kam in einem ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:40

    POL-OH: Trickdiebstahl von Rucksack - Transporter aufgebrochen

    Vogelsbergkreis (ots) - Trickdiebstahl von Rucksack Alsfeld. Am Samstag (17.01.), gegen 14.30 Uhr, wurde eine 68-Jährige aus dem Vogelsbergkreis in der Straße "Teichgärten" in Lingelbach Opfer dreister Trickdiebe. Hierbei wurde die Dame beim Aussteigen aus ihrem Pkw von einer ihr unbekannten weiblichen Person angesprochen und unter einem Vorwand geschickt in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren