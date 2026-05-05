Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Einbruch - Straßenverkehrsgefährdung - Unfälle

Aalen (ots)

Heubach: In Gegenverkehr geraten

Am Dienstag um kurz nach 7 Uhr befuhr eine 18-jährige Lenkerin eines Hyundai die L1161 von Heubach in Richtung Mögglingen. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit geriet sie mit ihrem PKW auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden Ford zusammen, der von einer 42-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrerinnen jeweils leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unterschneidheim: Zeugen nach einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Am Dienstagfrüh fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Aalen ein 60-jähriger Volvo-Fahrer mit einer riskanten Fahrweise auf. Es ist nicht ausgeschlossen, dass hierbei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, weshalb die Polizei nach möglichen Geschädigten und Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst gegen 5:20 Uhr auf der L1060 zu einem gefährlichen Überholmanöver. Der 60-jährige Fahrer überholte dort zwischen der Heidmühle und dem Ortsbeginn Zöbingen - vor einer Kuppe trotz Gegenverkehr -einen LKW. Um eine Kollision zu verhindern, musste das entgegenkommende Streifenfahrzeug stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Der Volvo-Fahrer überholte im Anschluss noch ein, vor dem LKW fahrendes, Elektrokleinstfahrzeug und setzte seine Fahrt ununterbrochen fort. Die Polizeibeamten wendeten daraufhin ihr Fahrzeug und unterzogen den Volvo-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dieser gab spontan an, in Eile zu sein.

Die Polizei sucht nun die beiden Fahrer des LKW sowie des Elektrokleinstfahrzeugs, welche der Volvo-Fahrer überholt hatte. Diese, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Aalen: Einbruch in Restaurant

Im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 10:30 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Restaurant in der Gmünder Straße. Im Gebäude entwendeten sie einen Akkuschrauber sowie mehrere Pfanddosen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Radfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 51-jährige Radfahrerin am Dienstag zu, als sie gegen 10:20 Uhr den Feldweg am Solarpark Elchingen/Salach befuhr und in einer leichten Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf stürzte sie und verletzte sich hierbei schwer.

Aalen/Unterkochen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte am Montag zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen, in der Zehntscheuergasse geparkten, Audi. Es entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

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