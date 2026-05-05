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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Einbruchsversuch, Versuchter Diebstahl

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, den 30.04.2026 zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr missachtete ein unbekannter Fahrzeugführer die Vorfahrt im Kreisverkehr am Tuscaloosaplatz in Schorndorf. Deshalb stürzte eine Rollerfahrerin beim Bremsvorgang und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr einen orangenen oder braunen SUV. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07181 204 0 entgegen.

Kernen/Stetten: Einbruchsversuch

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag bis Montag in ein Werkstattgebäude in der Mühlstraße einzudringen. Dazu versuchten sie die Tür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise dazu erbittet der Polizeiposten Kernen unter der Rufnummer 07151 41798.

Waiblingen: Versuchter Diebstahl

Zwischen dem 21.04.2026 und dem 05.05.2026 kam es auf dem Rathausvorplatz in Waiblingen zu einem versuchten Aufbruch des Abholterminals der Stadt Waiblingen. Dabei gelang es der unbekannten Täterschaft nicht den Verschluss zu überwinden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und nimmt Hinweise unter 07151 950 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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