Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Brand - Exhibitionistische Handlungen - Einbruch

Aalen (ots)

Essingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr einen Audi, der auf einem Parkplatz eines Sportmarktes in der Margarete-Steiff-Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Vermutlich durch einen Fahrradfahrer wurde zwischen Samstag, 21:30 Uhr und Sonntag, 20 Uhr, ein VW golf beschädigt, der in dieser Zeit in der Ziegelgasse geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec-Fahrerin stürzt

Eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin wollte am Montag gegen 12:25 Uhr in der Schwerzerallee auf den Gehweg auffahren. Hierbei stürzte sie alleinbeteiligt und musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Klinikum verbracht werden. Die Frau trug keinen Helm. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelms dringend empfohlen wird, um insbesondere schwere Kopfverletzungen zu vermeiden.

Ellenberg: Zu weit links

Am Dienstag um 5 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lenker eines Volvo-LKW die L2220 von Ellenberg in Richtung Wört. Auf der Strecke kam ihm ein bislang unbekannter PKW-Lenker entgegen, der gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und deswegen den LKW streifte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Fachsenfeld: Brand in einer Garage

Um kurz nach 3 Uhr wurde ein Garagenbrand in der Dewanger Straße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort der Akku eines E-Scooters geladen. Aus bislang unbekannten Gründen entzündete sich dieser und fing Feuer. Nachdem Angehörige und Nachbarn durch das Geräusch aus dem Schlaf gerissen wurden, konnten diese das Feuer mittels eines Feuerlöschers löschen, so dass kein größerer Schaden entstand.

Rainau: Exhibitionistische Handlungen

Am Sonntag gegen 16 Uhr trat ein bislang unbekannter Mann einer 41-jährigen Frau gegenüber, entblößte sein Geschlechtsteil und manipulierte daran. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dalkingen und Ellwangen auf Höhe der Abzweigung nach Goldrain. Der Unbekannte war etwa 175cm groß, 40-50 Jahre alt. Er hatte eine Glatze mit Haarkranz und eine normale Statur. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt. Zeugen des Vorfalls bzw. weitere Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Bopfingen: Einbruch

Unbekannte Diebe drangen über die Gebäuderückseite (Egerstraße) in die Alte Ölmühle in der Ipfstraße ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Im Innern hebelten sie eine Holztür auf und versuchten einen alten Tresor zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Zudem wurden noch mehrere Räumlichkeiten durchsucht und ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro verursacht. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020entgegen.

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