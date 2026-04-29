Polizei Hagen

POL-HA: Mann uriniert neben Grundstück - Streit mit Anwohnern

Hagen-Altenhagen (ots)

Nachdem ein 41 Jahre alter Fußgänger am Dienstagnachmittag (28.04.2026) neben einem Grundstück an der Houbenstraße urinierte, kam es zu einem Streit mit Anwohnern. Ein 56-jähriger Mann hielt sich um 16.15 Uhr in seinem Garten auf, als er hörte, wie eine Person hinter der Grundstückshecke an einem Fußweg urinierte. Der Anwohner erblickte daraufhin den 41-jährigen Fußgänger und forderte ihn auf, das Urinieren zu unterlassen. Eine 35-jährige Anwohnerin kam hinzu und es entwickelte sich ein Streitgespräch. Im Zuge dessen beleidigten sich der Passant und die Frau gegenseitig, zum Teil auf rassistische Art und Weise. Sie verständigten die Polizei. Sowohl der 41-Jährige als auch die 35-Jährige erhielten Anzeigen wegen Beleidigung. (rst)

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