Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Mann spricht Jugendliche an und schlägt zu

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (27.04.2026) hielten sich Jugendliche gegen 20.15 Uhr im Bereich der "Muschel" am Volkspark auf und wurden dort von einem Mann angesprochen. Der mutmaßlich alkoholisierte Unbekannte fragte eine dort aufhältige 15-Jährige nach "Blättchen" zum Rollen von Zigaretten. Sie verneinte seine Frage, wodurch der Mann ein Streitgespräch provozierte. Im weiteren Verlauf kam er bedrohlich auf das Mädchen zu und schlug ihr ins Gesicht. Mehrere Personen gingen daraufhin dazwischen und trennten den Mann von der 15-Jährigen.

Zu dem bislang unbekannten Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, kräftige Statur, Stück eines Schneidezahns fehlt, war dunkel bekleidet, trug eine rot-schwarze Kappe und hatte einen Rucksack bei sich.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden. (rst)

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