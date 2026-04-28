Polizei Hagen

POL-HA: Kollision zwischen Roller und Auto - Jugendlicher Sozius wird leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

In der Straße "Jungfernbruch" in Haspe ereignete sich am Montagmorgen (27.04.2026) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Auto und ein Roller gegeneinanderstießen.

Eine 31-jährige Fahrerin eines VW T-Cross fuhr um kurz vor 8 Uhr in Richtung "Am Quambusch". Sie hielt verkehrsbedingt rechtsseitig hinter einer Reihe geparkter Fahrzeuge, die die Fahrbahn verengten. Zwei jugendliche Gevelsberger bogen auf einem Roller von der Harkortstraße nach rechts auf den "Jungfernbruch" ab. Da der 16-jährige Fahrer davon ausging, dass das Auto geparkt hatte, fuhr er daran vorbei. Im selben Moment setzte die 31-Jährige jedoch ihre Fahrt fort und stieß seitlich gegen den Roller. Die Jungen stürzten mit dem Leichtkraftrad zu Boden. Der 15-jährige Sozius erlitt leichte Verletzungen. Der VW wies ebenfalls leichte Schäden an der linken Fahrzeugseite auf. (rst)

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