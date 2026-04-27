Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Autofahrerin und Zeugen: Kind bei Unfall verletzt

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (23.04.) wurde ein kleines Mädchen in Boele bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 14 Uhr fuhr das 8-jährige Mädchen mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Schwerter Straße in Fahrtrichtung Glockenstück. Die junge Hagenerin sei an einer Einfahrt vorbeigekommen, aus der ein schwarzes Auto fuhr. Das Mädchen habe daraufhin angehalten, um das Auto herausfahren zu lassen. Auch die Autofahrerin habe gehalten, dann jedoch per Handzeichen signalisiert, dass die 8-Jährige weiterfahren und die Einfahrt passieren könne. Der Skoda sei jedoch ebenfalls plötzlich weitergefahren und habe das Kind touchiert. Das Mädchen sei daraufhin gestürzt und habe sich leicht verletzt. Die Autofahrerin sei ausgestiegen und habe sich erkundigt, ob es dem Kind gut gehe. Die 8-Jährige habe daraufhin genickt. Anschließend fuhr die Autofahrerin davon. Der Vater des Kindes erstattete am Freitag eine Strafanzeige bei der Polizei und berichtete von der Verkehrsunfallflucht.

Die Fahrerin des Skoda sei etwa 70 Jahre alt gewesen, habe grau-weiße, schulterlange Haare und eine normale Statur. Sie trug zum Unfallzeitpunkt eine Jeans, eine weiße Bluse und habe mit Akzent (russisch oder polnisch) gesprochen. In dem Auto habe sich ein Mann befunden, der auf dem Beifahrersitz saß. Er trug ein blaues Hemd und hatte sehr kurze Haare oder eine Glatze.

Die Hagener Polizei bittet die Fahrerin des Skodas, oder Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

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