Polizei Hagen

POL-HA: Hagener verliert Kontrolle über sein Auto und überschlägt sich

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Hagen-Eilpe (ots)

Auf der Kattenohler Straße, kurz hinter der Straße Waterhövel, kam ein Auto am Montag (27.04.) in den frühen Morgenstunden von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 20-Jähriger gegen 0.45 Uhr mit einem Opel in Fahrtrichtung Emst. Kurz vor der Kurve verlor der Hagener die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und danach auf die Grünfläche. Dort überschlug sich der Opel. Ein kleiner Baum wurde durch die Wucht entwurzelt.

Der 20-Jährige und sein ein Jahr älterer Beifahrer wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es ergab sich der Verdacht, dass der 20-jährige Hagener zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er habe nach eigenen Angaben vier Flaschen Bier vor Fahrtantritt getrunken. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Bei Eintreffen der Polizei lagen zudem zwei volle Bierflaschen neben dem auf die Seite gekippten Opel. Die Auswertung der Blutprobe steht noch aus. Es besteht derzeit der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Die Polizei fertigte eine entsprechende Strafanzeige gegen den Mann. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (arn)

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