Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin parkt Polizeieinfahrt zu, greift Polizeibeamte an und leistet Widerstand

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Freitag (24.04.) leistete eine Hagenerin gegen 13:25 Uhr Widerstand gegen die Polizei und griff mehrere Einsatzkräfte an. Die 56-Jährige hielt sich an der Hoheleye vor der Polizeiwache mit ihrem Auto auf und versperrte dabei eine Zufahrt für Einsatzfahrzeuge. Polizisten sprachen die Hagenerin deshalb an und baten sie, ihr Auto wegzusetzen. Die Frau gab an, dass ihr Mann gerade in der Wache eine Anzeige erstatte und sie nicht wisse, wo sie sonst parken solle.

Nachdem ihr eine Beamtin erklärte, wo sie nahegelegene öffentliche Parkmöglichkeiten findet, äußerte die 56-Jährige, dass sie keine Lust habe, so weit zu laufen. Sie musste erneut aufgefordert werden, ihr Fahrzeug zu versetzen. Die Frau beschleunigte ihr Auto daraufhin und fuhr mit unangemessener Geschwindigkeit vom Einfahrtsbereich weg und dann auf einen etwa 10 Meter entfernten Parkplatz, der ausschließlich für Einsatzfahrzeuge vorgesehen ist. Dort parkte sie widerrechtlich und ging zu Fuß zur Polizeiwache zurück.

Als eine Polizistin sie wieder ansprach und aufforderte, ihren Führerschein auszuhändigen, fing die Hagenerin ohne erkennbaren Grund an zu schreien. Sie betonte immer wieder, dass sie sich auf keinen Fall ausweisen werde. Nach einer erneuten ruhigen Ansprache und Erklärung versuchte die Frau sich der Kontrolle zu entziehen, und wollte sich in Richtung ihres Fahrzeugs entfernen. Die Polizisten hinderten die unangemessen aggressive und cholerische Hagenerin an der Flucht und hielten sie an der Schulter zurück. Zunächst warf sich die 56-Jährige gekünstelt und unnatürlich zu Boden und blieb einige Sekunden liegen. Anschließend schlug sie immer wieder unkontrolliert um sich.

In der Zwischenzeit verließ ihr Ehemann die Wache und versuchte, beruhigend auf seine Frau einzureden. Sie wirkte jedoch so impulsiv und unbeherrscht, dass eine Kommunikation nicht möglich erschien. Sowohl ihrem Ehemann, als auch den Polizisten, war es, trotz deeskalierender und einsatzbegleitender Kommunikation, nicht möglich, die Hagenerin zu beruhigen. Sie versuchte sich erneut der Kontrolle zu entziehen, schrie, dass sie sich auf keinen Fall ausweisen werde, und ging mit einer konfrontativen Körperhaltung auf einen Beamten zu. Sie musste im weiteren Verlauf fixiert werden, wehrte sich jedoch gegen eine Durchsuchung, indem sie bewusst mit voller Kraftanstrengung in die Hände kniff und drückte. Nachdem eine Beamtin ihre Ausweisdokumente fand und ihre Identität festgestellt hatte, beruhigte sich die 56-Jährige zumindest in Teilen, sodass sie mit ihrem Ehemann entlassen werden konnte.

Die 56-Jährige muss sich wegen tätlichen Angriffs und Widerstand verantworten. Sie erhielt zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Polizisten fertigten darüber hinaus einen Bericht an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell