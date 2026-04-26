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Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Mann in Hagen

Hagen (ots)

Am 25.04.2026 kam es um 17:58 Uhr auf der Kreuzung Blumenstraße / Kinkelstraße im Stadtteil Altenhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Der Mann aus Hagen war mit einem Elektrokleinstfahrzeug (Segway) auf der Blumenstraße in Richtung Funckepark unterwegs. Dabei handelt es sich um ein elektrisches Einpersonen-Fahrzeug mit zwei Rädern, das durch Gewichtsverlagerung gesteuert wird.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem Pkw (Suzuki Splash) auf der Blumenstraße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Kinkelstraße wollte sie nach links abbiegen.

Beim Abbiegen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Elektrokleinstfahrzeug.

Durch den Aufprall wurde der 26-Jährige schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Elektrokleinstfahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (rd)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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