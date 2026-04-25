Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener E-Scooterfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 29-jähriger Hagener verletzte sich in der Nacht zu Samstag (25.04.2026) bei einem Sturz mit einem E-Scooter schwer. Der Vorfall ereignete sich gegen 03:00 Uhr auf der Ewaldstraße, als der E-Scooterfahrer bergab in Richtung Minervastraße fuhr.

Nach ersten Ermittlungen verlor der Fahrer vermutlich aufgrund des starken Gefälles die Kontrolle über den geliehenen E-Scooter und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete den Vorfall und eilte sofort zur Hilfe. Während der hilfsbereite Zeuge den Verletzten betreute, informierte er gleichzeitig die Rettungskräfte.

In der Atemluft des 29-jährigen konnte ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Die Rettungswagenbesatzung verbrachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wurde.

Der E-Scooter blieb bei dem Unfall offenbar unbeschädigt.

Neben den Verletzungen kommt auf den Hagener nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um den genauen Alkoholgehalt in seinem Blut zu bestimmen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahren von E-Scootern unter Alkoholeinfluss mit erheblichen Gefahren verbunden ist. Neben dem Strafverfahren droht zusätzlich ein Fahrverbot. (tse)

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