POL-HA: Fortschreibung 2: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft & Polizei Hagen: U-Haft nach versuchtem Tötungsdelikt in Altenhagen angeordnet - Tatverdächtiger im Rhein-Erft-Kreis verhaftet
Hagen (ots)
Nachdem ein 36-jähriger Mann am 16. April 2026 in Altenhagen bei einer Auseinandersetzung mit einem 32-Jährigen durch einen Messerstich schwer verletzt wurde, suchte die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hagen einen Haftbefehl. Zudem wurde öffentlich nach dem Mann gefahndet.
Am Donnerstag (23.04.2026) konnte der 32-Jährige nach intensiven Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei angetroffen und durch Spezialkräfte in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) auf einem Parkplatz verhaftet werden. Der polizeibekannte Mann wurde am Freitag einer Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft an. (arn)
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