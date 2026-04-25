Polizei Hagen

POL-HA: Vandalismus an der Realschule Halden

Hagen (ots)

Am Freitagabend (24.04.2026) bemerkte der 51-jährige Hausmeister der Realschule Halden in der Lützowstraße einen Vorfall von Vandalismus. Der Zeuge entdeckte gegen 21:25 Uhr mehrere beschädigte Fensterscheiben am Neubau der Einrichtung. Insgesamt wurden drei Fensterscheiben im ersten und zweiten Obergeschoss beschädigt. Die äußere Verglasung wies deutliche Spuren auf, die darauf hindeuten, dass ein unbekannter Gegenstand mutwillig gegen die Fenster geworfen wurde.

Laut Aussage des Zeugen waren die Fenster nach Schulschluss noch unbeschädigt, sodass sich der Vorfall am Nachmittag ereignet haben muss. Verdächtige Beobachtungen konnte der Hausmeister jedoch nicht machen.

Der entstandene Schaden am Schulgebäude wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Hagen hat eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, bislang liegen jedoch noch keine Hinweise zu den Tätern vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02231 986-2066 entgegen. (tse)

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