Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer verbringt Nacht im Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Am Samstagabend (25. April 2026) hat die Polizei gegen 20:45 Uhr einen 26-jährigen Mann auf dem Bahnhofsvorplatz in Hagen in Gewahrsam genommen.

Passanten hatten zuvor die Polizei verständigt. Der Mann war aufgefallen, weil er Flaschen auf die Straße warf, laut herumschrie und andere Personen belästigte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Mann zunächst zwischen Containern versteckt. Nachdem er entdeckt wurde, versuchte er zu flüchten. Gegenüber den Polizeibeamten verhielt er sich laut und aggressiv.

Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Einen Platzverweis der Polizei befolgte er nicht.

Um weitere Straftaten und erhebliche Störungen zu verhindern, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Er wurde gefesselt zur Polizeiwache gebracht. Ein Arzt bestätigte seine Gewahrsamsfähigkeit.

Der Mann verbrachte die Nacht in einer Zelle.

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