Polizei Hagen

POL-HA: Hagener lügt Polizisten mehrfach an und versucht, Straftat zu vertuschen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Während Polizisten auf der Feithstraße den Verkehr überwachten, wurden die Beamten am Sonntag (26.04.) auf einen Audi aufmerksam, der in Richtung Emst unterwegs war. Der Fahrer bediente sein Handy und wandte den Blick sehr lange von der Straße ab. Die Einsatzkräfte stoppten den 38-Jährigen für eine Kontrolle und wiesen ihn auf den Verkehrsverstoß hin. Der Mann konnte keine Ausweispapiere oder sonstige Identitätsnachweise vorlegen und gab seine Personalien lediglich mündlich an. Er behauptete zudem, einen Trinkbecher anstatt eines Handys während der Fahrt genutzt zu haben. Sein Handy habe er gar nicht dabei, dieses sei, ebenso wie seine Geldbörse mitsamt Ausweisdokumenten, zu Hause.

Bei einer Abfrage in den Auskunftssystemen der Polizei konnte die Identität des Mannes nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Da der 38-Jährige in der Nähe wohnte, fuhren die Polizisten mit ihm zu seiner Anschrift. Der Hagener machte einen nervösen und unsicheren Eindruck und fand seine Sachen zunächst nicht. Dann ging er zurück zu dem Audi und gab an, dass er sein Handy doch im Auto habe und es auch während der Fahrt genutzt habe. Dies tue ihm leid. Er habe bereits viele Punkte in Flensburg und könne sich keine weiteren leisten. Dann händigte der Mann den Beamten auch seinen Ausweis aus. Er gab zu, dass er den Einsatzkräften zuvor einen falschen Namen genannt hatte, um eine mögliche Bestrafung abzuwenden.

Bei der Abfrage der echten Personaldaten stellte sich heraus, dass der 38-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der Mann erhielt eine erneute Strafanzeige und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund der falschen Namensangabe und der Handynutzung während der Fahrt. Dem Hagener wurde die Fahrt mit Kraftfahrzeugen im öffentlichen Raum erneut untersagt. Aufgrund der Gesamtumstände beschlagnahmten die Polizisten den Fahrzeugschlüssel des Audis, um weitere Fahrten zu unterbinden. Auch der Halter des Audis erhielt eine Strafanzeige, da er duldete, dass der Mann ohne Führerschein mit dem Auto fuhr. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell