Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Vorfahrt missachtet - ein Verletzter

Ein Vorfahrtsunfall hat am Donnerstag gegen 10.30 Uhr einen Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro gefordert. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer missachtete an der Kreuzung der Gartenstraße mit der Schlesierstraße die Vorfahrt einer 68-jährigen Ford-Fahrerin. Bei der wuchtigen Kollision erlitt der 91 Jahre alte Beifahrer im Ford leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Meßkirch

Auf Diebestour

Offenbar auf der Suche nach Bargeld war ein bislang unbekannter Täter, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Wohnhaus im Ziegelhofweg eingestiegen ist. Auf noch unbekannte Weise betrat der Unbekannte, während die Bewohner schliefen, die Wohnräume auf dem landwirtschaftlichen Gehöft. Er durchsuchte mehrere Zimmer und entwendete Scheingeld. Erst am Morgen fiel der Diebstahl auf. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun wegen Einbruchs und bittet Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen Mitternacht und 6 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden. Die Beamten prüfen im Rahmen der Ermittlungen unter anderem, ob ein Zusammenhang mit einer gleich gelagerten Tat in derselben Nacht in Bingen besteht.

Bingen

Unbekannter durchsucht Wohnräume

In einem Wohnhaus in der Straße "Leuteberg" hat sich ein bislang unbekannter Täter am frühen Donnerstagmorgen auf die Suche nach Bargeld begeben. Während die Bewohner schliefen, gelangte der Dieb auf noch unbekannte Art und Weise in das Haus und nahm aus einer Geldbörse Bargeld. Eine Kamera in den Wohnräumen zeichnete den vermummten Mann gegen 1.45 Uhr bei seiner Tat auf. Er trug eine helle zweifarbige Jacke mit pfeilartigen Mustern. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Tat oder dem Täter unter Tel. 07571/104-0 entgegen. Ob ein Zusammenhang zu dem Diebstahl in derselben Nacht in Meßkirch besteht, wird derzeit von den Ermittlern geprüft.

Pfullendorf

Gespann über 60 Prozent überladen

Mit einem Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro sowie einem Punkt im Verkehrssünderregister muss ein 49-Jähriger rechnen, den Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am Donnerstag kurz nach 19 Uhr mit seinem Gespann gestoppt haben. Nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers, dem die unsichere Fahrweise des 49-Jährigen aufgefallen war, unterzogen die Polizisten den Klein-Lkw mit Anhänger einer Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass auf der Ladefläche des Lkw ein Pkw und auf dem Anhänger zwei weitere Pkw geladen waren. Damit hatte der 49-Jährige das zulässige Gesamtgewicht um 64 Prozent überschritten, was die unsichere Fahrweise erklären könnte. Erst nachdem der 49-Jährige eines der transportierten Fahrzeuge abgeladen hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen. Er wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Bad Saulgau

20-Jähriger bedroht und beleidigt Polizeibeamte

Strafrechtliche Konsequenzen wegen Bedrohung und Beleidigung kommen auf einen 20-Jährigen zu, der am Donnerstagmorgen in Fulgenstadt für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Über Notruf meldete der 20-Jährige kurz nach 9 Uhr einen Streit mit Familienangehörigen. Noch während des Gesprächs beleidigte er dabei den Beamten, der den Notruf entgegennahm, mit üblen Ausdrücken und drohte weitere Straftaten an. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen ging der Heranwachsende vor dem Wohnhaus in bedrohlicher Haltung mit einer Schere auf die Polizisten zu und drohte, die Beamten anzugreifen. Schließlich warf er die Schere in Richtung der Streifenbeamten und konnte in der Folge widerstandslos festgenommen werden. Da sich der 20-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Polizisten in eine Fachklinik. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

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