Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei bittet bei Suche nach 24-Jährigem um Mithilfe

Bad Saulgau / Landkreis Sigmaringen (ots)

Seit Mittwochabend wird ein 24-Jähriger aus Bad Saulgau vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, weshalb die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet hat. Trotz intensiver Fahndung, bei der unter anderem Streifen der Polizeireviere Bad Saulgau und Riedlingen, Spürhunde sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren, ist der Aufenthaltsort des 24-Jährigen weiterhin unbekannt. Personen, die den 24-Jährigen seit Mittwochabend gesehen haben oder Hinweise auf dessen Aufenthaltsort geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Kriminalkommissariat Sigmaringen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Der Vermisste ist etwa 170cm groß, schlank und trägt blonde / hellbraune kurze Haare. Er dürfte mit einer blauen Daunenjacke, einer schwarzen Hose und Schuhen der Marke "Puma" bekleidet sein.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal des Landeskriminalamts Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-saulgau-vermisstenfahndung/

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