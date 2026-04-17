Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen uas dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Drei Anzeigen nach Geschwindigkeitsverstoß

Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein 43-jähriger Audi-Fahrer am Dienstagmittag nach einer Fahrt durch den Waggershauser Tunnel eingehandelt. Der Mann war auf der B 31 in Richtung Lindau unterwegs, als er im Tunnelbereich mit 112 km/h gemessen wurde - bei erlaubten 60 km/h. Während der anschließenden Verkehrskontrolle versuchte der Fahrer, die Beamten zu täuschen, indem er die Personalien seines Bruders angab. Der Täuschungsversuch flog jedoch schnell auf. Dabei kam heraus, dass weder der Bruder noch der 43-Jährige selbst im Besitz einer Fahrerlaubnis sind. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin den Fahrzeugschlüssel und untersagten die Weiterfahrt. Neben dem Geschwindigkeitsverstoß muss sich der 43-Jährige nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen der Angabe falscher Personalien verantworten.

Friedrichshafen

Brand eines Schuppens - Zeugen gesucht

Am späten Donnerstagabend ist in der Ailinger Straße ein Schuppen vollständig ausgebrannt. Das Feuer brach nach bisherigen Erkenntnissen gegen 23.20 Uhr in einem im Schuppen stehenden Müllbehälter aus und griff auf das freistehende Gebäude über. Ein Zeuge entdeckte den Brand und informierte die Feuerwehr. Diese verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Objekte. Durch das Feuer wurden der Schuppen, die Mülltonnen sowie ein nahestehender Pkw beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Euro-Bereich bewegen. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Owingen

Brand in Mehrfamilienhaus - Eine Person leicht verletzt

Zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus ist es am Freitagmorgen gegen 6 Uhr in der Bischof-Gebhard-Straße gekommen. Nach ersten Erkenntnissen löste die Hitzeentwicklung einer Stehlampe das Feuer aus, das sich in der Folge schnell im Raum ausbreitete. Eine 40-Jährige bemerkte den Brand und versuchte, die Flammen selbst zu löschen. Dabei zog sie sich leichtere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle und verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers sowie schwerere Schäden am Gebäude. Die weiteren Bewohner konnten nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden wird auf einen geringen fünfstelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

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