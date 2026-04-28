Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibekannter Mann verstößt zum wiederholten Mal gegen Hausverbot und muss ins Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Ein 28-jähriger Mann verstieß am Montag (27.04.2026) um etwa 12.30 Uhr gegen sein Hausverbot, das ihm vor wenigen Tagen in einem Geschäft in der Rathaus Galerie ausgesprochen worden war. Er kam den mehrfachen Aufforderungen des Sicherheitsdienstes, das Elektronikgeschäft zu verlassen, nicht nach. In der Vergangenheit kam es bereits zu gleichgelagerten Einsätzen, bei denen die eingesetzten Polizeibeamten ihm Platzverweise aussprachen. Diese ignorierte er jedoch, weshalb sich die Einsatzkräfte entschieden, den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Der 28-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. (rst)

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