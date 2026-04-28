Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt Schlangenlinien - Polizei fertigt Bericht ans Straßenverkehrsamt

Hagen-Eilpe (ots)

Eine 48-jährige Autofahrerin aus Lüdenscheid war am Montagnachmittag (27.04.2026) mit ihrem Hyundai i30 auf der Selbecker Straße in Richtung Breckerfeld unterwegs. Ein Autofahrer, der sich hinter ihr befand, beobachtete dabei, dass der Hyundai Schlangenlinien fuhr und sich dessen gefahrene Geschwindigkeit immer wieder stark veränderte. Aufgrund der verdächtigen Fahrweise meldete der aufmerksame Zeuge seine Feststellungen der Polizei. Einsatzkräfte begaben sich auf die Suche nach dem Fahrzeug. Sie trafen es schließlich in Breckerfeld an, wo die Beamten der Fahrerin Anhaltesignale gaben. Die Frau reagierte zunächst nicht, konnte an einer roten Ampel jedoch durch die Polizisten angesprochen werden.

Während des Gesprächs ergaben sich bei der Lüdenscheiderin keine Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit durch Alkohol- oder Drogenkonsum, jedoch machte die 48-Jährige einen verwirrten Eindruck. Die Beamten fertigten daher einen Bericht an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. (rst)

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