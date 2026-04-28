PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt Schlangenlinien - Polizei fertigt Bericht ans Straßenverkehrsamt

Hagen-Eilpe (ots)

Eine 48-jährige Autofahrerin aus Lüdenscheid war am Montagnachmittag (27.04.2026) mit ihrem Hyundai i30 auf der Selbecker Straße in Richtung Breckerfeld unterwegs. Ein Autofahrer, der sich hinter ihr befand, beobachtete dabei, dass der Hyundai Schlangenlinien fuhr und sich dessen gefahrene Geschwindigkeit immer wieder stark veränderte. Aufgrund der verdächtigen Fahrweise meldete der aufmerksame Zeuge seine Feststellungen der Polizei. Einsatzkräfte begaben sich auf die Suche nach dem Fahrzeug. Sie trafen es schließlich in Breckerfeld an, wo die Beamten der Fahrerin Anhaltesignale gaben. Die Frau reagierte zunächst nicht, konnte an einer roten Ampel jedoch durch die Polizisten angesprochen werden.

Während des Gesprächs ergaben sich bei der Lüdenscheiderin keine Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit durch Alkohol- oder Drogenkonsum, jedoch machte die 48-Jährige einen verwirrten Eindruck. Die Beamten fertigten daher einen Bericht an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 09:54

    POL-HA: Unbekannter Mann spricht Jugendliche an und schlägt zu

    Hagen-Mitte (ots) - Am Montag (27.04.2026) hielten sich Jugendliche gegen 20.15 Uhr im Bereich der "Muschel" am Volkspark auf und wurden dort von einem Mann angesprochen. Der mutmaßlich alkoholisierte Unbekannte fragte eine dort aufhältige 15-Jährige nach "Blättchen" zum Rollen von Zigaretten. Sie verneinte seine Frage, wodurch der Mann ein Streitgespräch provozierte. Im weiteren Verlauf kam er bedrohlich auf das ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 09:34

    POL-HA: Kollision zwischen Roller und Auto - Jugendlicher Sozius wird leicht verletzt

    Hagen-Haspe (ots) - In der Straße "Jungfernbruch" in Haspe ereignete sich am Montagmorgen (27.04.2026) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Auto und ein Roller gegeneinanderstießen. Eine 31-jährige Fahrerin eines VW T-Cross fuhr um kurz vor 8 Uhr in Richtung "Am Quambusch". Sie hielt verkehrsbedingt rechtsseitig hinter einer Reihe geparkter Fahrzeuge, die die Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren