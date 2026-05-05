Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Unfallfluchten, Diebstähle

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht auf B29

Am Donnerstag, 30.04. gegen 20:30 Uhr übersah ein unbekannter VW-Lenker beim Fahrstreifenwechsel auf der B29 den rechts neben ihm fahrenden Skoda eines 37-jährigen Fahrers. Der Skoda-Fahrer musste ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei beschädigte er sich beide rechte Reifen an der Fahrbahnkante. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Schorndorf-Ost und Urbach. Bei dem VW könnte es sich um ein graues Fahrzeug, vermutlich einen ID.7 gehandelt haben. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten VW-Fahrer unter der Telefonnummer 07181 2040.

Fellbach/Schmiden: Unfall beim Rückwärtsfahren

Ein 80-jähriger Opelfahrer wollte am Montagmorgen, gegen 08:45 Uhr in der Gutenbergstraße einem entgegenkommenden Bus Platz machen. Dazu hielt er an und setzte dann sein Fahrzeug rückwärts. Dabei übersah er den hinter ihm stehenden Ford eines 33-Jährigen. Es kam zum Unfall mit Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag, zwischen 16:50 Uhr und 17:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Opel in der August-Brändle-Straße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es zur Kollision mit dem Opel. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Waiblingen: Versuchter Diebstahl

Am Montag gegen 12:30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in der Ruhrstraße Teile eines E-Bikes zu entwenden. Als der 67-jährige E-Bike Besitzer den Mann aus der Ferne ansprach, ergriff der Täter mit seinem eigenen Fahrrad die Flucht. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Mann wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben, mit blonden Haaren, tätowierten Armen und ohne Helm. Er trug ein hellblaues T-Shirt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500 entgegen.

Waiblingen: Diebstahl von E-Scooter

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag, 21 Uhr und Montag, 05 Uhr, zwei E-Scooter aus einem Carport in der Straße "Blütenäcker". Die Fahrzeuge waren mit Fahrradschlössern gesichert. Bei den entwenden E-Scootern handelt es sich um Modelle der Marke "Segway Ninebot" im Gesamtwert von ca. 1.450 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell