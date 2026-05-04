Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Bedrohung - Unfälle - Diebstahl

Aalen (ots)

Unterkochen: Fahrradfahrer stürzt

Am Samstag um 16:40 Uhr befuhr ein 44-jJähriger mit seinem Mountainbike einen Waldweg im Bereich der Glashütte. Aufgrund des starken Gefälles und Äste auf der Strecke stürzte diese und verletzte sich dabei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Helm trug. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelms dringend empfohlen wird, um insbesondere schwere Kopfverletzungen zu vermeiden.

Aalen: Rehbock rammt Fußgängerin

Am Freitag gegen 21:40 Uhr lief eine Spaziergängerin bei Dunkelheit auf einem Feldweg in Richtung Birkhof, als plötzlich ein Rehbock den Feldweg querte und mit der Spaziergängerin kollidierte. Diese wurde dabei leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Oberkochen: Wohnmobil beschädigt

Zwischen Donnerstagabend, 20:30 Uhr und Freitagmittag, 13 Uhr, wurde in der Gerhard-Hauptmann-Straße ein Wohnmobil beschädigt, welches dort am Straßenrand geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Fachsenfeld: Versuchter Einbruch

Zwischen Donnerstagabend, 23:30 Uhr und Freitagmorgen, 8.50 Uhr, wurde vermutlich versucht in der Olgastraße eine Haustür aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Kind bedroht

Am Donnerstag gegen 18:45 Uhr hielt sich ein 10-Jähriger mit seinem Fahrrad an der Pumptrack-Anlage in der Einhornstraße auf. Hier soll der 10-Jährige von einer Personengruppe, die aus etwa 10-15 Jugendlichen im Alter von etwa 14 bis 15 Jahren bestand, angesprochen worden sein. Die Jugendlichen verlangten von dem Kind, dass sie mit seinem Fahrrad fahren möchten. Nachdem dies der 10-Jährige ablehnte, soll er von zwei Jugendlichen mit einem Messer bedroht worden sein. Erst nachdem der 10-Jährige laut um Hilfe ruf und ein bislang unbekannter Zeuge darauf aufmerksam wurde, sollen die Jugendlichen von ihm abgelassen haben. Das Kriminalkommissariat Aalen bittet den Zeugen des Vorfalls und gegebenenfalls weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 12:20 Uhr wurde ein Audi, der in der Dr. Adolf-Schneider-Straße auf einem Supermarktparkplatz abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Ellwangen: Fahrradfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 15:45 Uhr in die Siemensstraße einfahren. Dabei übersah er ein 14-jähriges Mädchen, das mit ihrem Fahrrad den Gehweg entlang der Siemensstraße, aus Richtung Haller Straße kommend, befuhr. Es kam zur Kollision, bei der die 14-Jährige das Gleichgewicht verlor, zu Fall kam und sich leicht verletzte. Daraufhin stieg der Verursacher aus seinem Auto aus, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens und entschuldigte sich. Auch ein älterer Mann mit weißen Haaren, Bart und Brille hielt seinen Pkw an, um mit der 14-Jährigen zu sprechen. Als das Mädchen ihr Fahrrad nahm und ihren Weg fußläufige fortsetzte, entfernten sich die beiden Männer mit ihren Pkws. Der Verursacher soll ein größeres, rotes Auto mit einer weißen Aufschrift gefahren haben. Er soll groß gewesen sein, etwa 50 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem roten Oberteil. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, bzw. die beiden beschriebenen Männer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Diebstahl von Brennholz

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde von einem Grundstück in der Freigasse ca. ein halber Raummeter kaminfertiges Brennholz entwendet. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Lorch: Unfallflucht

Ein 12-jähriger Junge befuhr am Donnerstag gegen 18:20 Uhr die Ofengasse und wollte von dieser nach rechts in die Götzentalstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines bislang unbekannten Pkws, welcher aufgrund einer Fahrbahnverengung linksseitig fuhr. Bei der folgenden Kollision stürzte der Radfahrer über die Motorhaube des Pkws. Anschließend öffnete der männliche Fahrer das Fenster des Autos und schrie das Kind an, beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein. Danach setzte er die Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Auf dem Beifahrersitz soll eine Frau mit blonden Locken gesessen haben. Zeugen des Unfalls bzw. der Fahrer und die Mitfahrerin des am Unfall beteiligen Pkws werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Sachbeschädigung und Einbruch

Zwischen Donnerstagabend, 20:00 Uhr und Freitagvormittag, 11:45 Uhr, wurden auf den Schulhof der Römerschule in der Wallenstraße verschiedene Wörter mit wasserfester Farbe gesprüht. Außerdem war die sonst verschlossene Tür der Kernzeitbetreuung aufgebrochen. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmund bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07171 358-0.

Lorch: Radfahrer schwer verletzt

Ein 16-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag gegen 11:35 Uhr die Austraße in Fahrtrichtung Göppinger Straße. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr er auf einen geparkten Mercedes auf. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.600 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Mitsubishi, der auf einem Parkplatz eines Gartencenters in der Krähe abgestellt war, wurde am Samstag gegen 17:20 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Ein 24-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 14:50 Uhr den Kreisverkehr Rektor-Klaus-Straße/Lorcher Straße/Bahnhofplatz von der Rektor-Klaus-Straße kommend. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in den Bahnhofplatz bremste ein vor ihm fahrender 45-jähriger Motorradfahrer, um eine auf dem Fußgängerüberweg querende Fußgängerin passieren zu lassen. Vermutlich aufgrund von zu geringem Mindestabstand konnte der 24-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem vorausfahrenden Motorrad. Beide Fahrer stürzten und wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Beleidung nach Verkehrskontrolle

Am Samstag gegen 18:50 Uhr wurde ein 37-Jähriger in der Reutestraße mit seinem VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem stand er unter Einfluss von Betäubungsmittel und Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Bei der anschließenden Blutentnahme im Krankenhaus wurde der 37-Jährige zunehmend aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten.

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