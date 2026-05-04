Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr fuhr ein 55-jähriger Lenker eines BMW-Motorrades die L1161 von Bargau in Richtung Bettringen. Nach einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer auf gerader Strecke aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 35-jährige Lenkerin eines Seat Alhambra erkannte den Motorradfahrer und versuchte nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen. Sie konnte jedoch einen seitlich versetzten Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Der PKW wurde nach dem Zusammenstoß nach rechts in eine Böschung abgewiesen und kam dort zum Stillstand. Das Motorrad schleuderte entgegen der Fahrtrichtung nach rechts von der Fahrbahn. Der 55-jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die 35-jährige PKW-Lenkerin wurde leicht verletzt. Zwei im PKW mitfahrende Kinder im Alter von 3 und 5 Jahren blieben unverletzt. Sowohl am Motorrad, als auch am PKW entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L1161 komplett für den Verkehr gesperrt werden.

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