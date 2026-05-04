PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Verkehrsanlässe

Aalen (ots)

Crailsheim/Roßfeld: Einbruch in Getränkeladen

Am Freitag verschafften sich zunächst um 0:45 Uhr zwei unbekannte Personen Zugang zu einem Getränkeladen im Rotebachring und entwendeten mehrere Liter hochprozentigen Alkohol. Am selben Abend gegen 23 Uhr verschafften sich erneut zwei Unbekannte Zugang zum Geschäft und entwendeten Zigaretten und erneut hochprozentigen Alkohol. Das Diebesgut wird insgesamt auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu diesem Fall wurden aufgenommen, weshalb die Polizei nun um Hinweise unter 07951 4800 bittet.

Crailsheim: Alkoholisiert auf Fahrrad

In der Ellwanger Straße fiel am Sonntagmorgen gegen 3:50 Uhr ein Mann auf einem Fahrrad im Bereich eines Kreisverkehrs auf. Dieser fuhr in Schlagenlinien und war kurzdavor zu stürzten. Im Rahmen einer Kontrolle befestigte sich der Verdacht einer deutlichen Alkoholisierung und der Konsum von Drogen. Daraufhin wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher rund 1,4 Promille ergab. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme wurde beantragt und durchgeführt.

Michelfeld: Unfall mit Personenschaden

Am Sonntag gegen 09:45 Uhr befuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer die B14 zwischen Bubenorbis und Michelfeld. Dort kam er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer 70-jährigen Hyundai-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 11:38

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Heckenbrand

    Aalen (ots) - Aalen: Heckenbrand Am Samstag gegen 12:05 Uhr nahm eine Anwohnerin aus der Mozartstraße Brandgeruch war und entdeckte kurz darauf Rauch aus einer Hecke eines Grundstückes in der Beethovenstraße. Ein weiterer Anwohner löschte den Brand mittels eines Wassereimers und verständigte die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehr löschte die Hecke vollständig und war mit 11 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 11:37

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Backnang: Gestürzter Fahrradfahrer Am Samstag gegen 18:32 Uhr stürzte im Ungeheuerhof ein 66-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt und verletzte sich leicht. Fellbach: Gestürzter Fahrradfahrer Am Samstag gegen 12:35 Uhr stürzte ein 72-jähriger Fahrradfahrer in der Esslinger Straße alleinbeteiligt, da er mit dem Vorderreifen an den Bordstein kam. Er verletzte sich leicht. Waiblingen: Gestürzter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren