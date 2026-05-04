Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Verkehrsanlässe

Aalen (ots)

Crailsheim/Roßfeld: Einbruch in Getränkeladen

Am Freitag verschafften sich zunächst um 0:45 Uhr zwei unbekannte Personen Zugang zu einem Getränkeladen im Rotebachring und entwendeten mehrere Liter hochprozentigen Alkohol. Am selben Abend gegen 23 Uhr verschafften sich erneut zwei Unbekannte Zugang zum Geschäft und entwendeten Zigaretten und erneut hochprozentigen Alkohol. Das Diebesgut wird insgesamt auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu diesem Fall wurden aufgenommen, weshalb die Polizei nun um Hinweise unter 07951 4800 bittet.

Crailsheim: Alkoholisiert auf Fahrrad

In der Ellwanger Straße fiel am Sonntagmorgen gegen 3:50 Uhr ein Mann auf einem Fahrrad im Bereich eines Kreisverkehrs auf. Dieser fuhr in Schlagenlinien und war kurzdavor zu stürzten. Im Rahmen einer Kontrolle befestigte sich der Verdacht einer deutlichen Alkoholisierung und der Konsum von Drogen. Daraufhin wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher rund 1,4 Promille ergab. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme wurde beantragt und durchgeführt.

Michelfeld: Unfall mit Personenschaden

Am Sonntag gegen 09:45 Uhr befuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer die B14 zwischen Bubenorbis und Michelfeld. Dort kam er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer 70-jährigen Hyundai-Fahrerin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

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