Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Brand, Diebstahl und Einbruch, Exhibitionismus

Aalen (ots)

Leutenbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Sonntag, zwischen 22:30 Uhr und 23:50 Uhr kam eine unbekannte Fahrzeuglenkerin auf der Nellmersbacher Straße von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Straßenlaterne zusammen. Die Laterne wurde durch die Kollision aus der Verankerung gerissen und fiel auf die Straße, so dass in der Folge ein 31-jähriger VW-Fahrer ebenfalls mit dem umgestürzten Laternenmast kollidierte. Zum entstandenen Sachschaden können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Zur unbekannten Unfallverursacherin ist bekannt, dass es sich bei dem gefahrenen Auto um einen dunklen/schwarzen Kleinwagen mit Esslinger Kennzeichen (ES) gehandelt haben soll. Dieser müsste im Frontbereich stark beschädigt sein. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: E-Bike Akku fängt Feuer

Am Freitag, gegen 18:25 Uhr kam es im Adalbert-Stifter-Weg zu einem Brandausbruch. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich aufgrund eines technischen Defekts ein Akku eines E-Bikes während des Ladevorgangs. Die Flammen griffen auf ein Holzregal und andere Gegenstände in der Garage über, so dass der Innenraum im Vollbrand stand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und der Übergriff auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Eine Person wurde durch die Rauchgase leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Backnang war mit 3 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort.

Murrhardt/Harbach: Unfall - Radfahrer schwer verletzt

Am Sonntag, gegen 14:40 Uhr übersah eine 63-jährige Dacia-Fahrerin eine 72-jährige Radfahrerin im Gaisbühlweg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin, stürzte und schwer verletzt wurde. Sie musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Fellbach/Schmieden: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter empörte sich am Samstag, gegen 11:35 Uhr, dass er in der Fellbacher Straße um einen verkehrsbedingt haltenden Dacia herumlaufen musste, um die Fahrbahn zu queren. Daraufhin schlug er auf den Kofferraumdeckel des Dacia und dellte diesen ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Als die Beifahrerin des Dacia den Unbekannten daraufhin ansprach, ging dieser einfach weiter. Der Mann wird als etwa 40-50 Jahre alt beschrieben. Er habe eine schmale, hagere Statur und war mit einem Einkaufstrolley unterwegs. Zudem trug er eine beige Jacke. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Kernen/Rommelshausen: Werkzeuge aus Transporter entwendet

Im Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr und Samstag, 11 Uhr wurden aus einem geparkten Transporter mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 1.500 Euro entwendet. Der Transporter parkte in der Karlstraße. Die unbekannten Täter gelangten durch ein Schiebefenster an die Türverriegelung und so in den Fahrzeuginnraum. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Murrhardt: Wanderunfall

Am Sonntagnachmittag gegen 14:45 Uhr war ein 22-jähriger Mann mit einer Wandergruppe auf einem Waldweg oberhalb des Höschbachwasserfalls unterwegs. An einem Holzgeländer wollte der 22-Jährige einen anderen Weg suchen, weshalb er das Geländer umging. Hierbei verlor er das Gleichgewicht und stürzte etwa 7 Meter einen Abhang hinunter. Der 22-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Leutenbach: Exhibitionistische Handlung

Am Samstagnachmittag gegen 14:15 Uhr entblößte ein bislang unbekannter Mann sein Geschlechtsteil am Bahnhof in Nellmersbach vor einem 17-jährigen Mädchen. Hierzu krempelte der Mann sein Hosenbein vollständig nach oben, sodass sein Geschlechtsteil heraushing. Anschließend setzte er sich so auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung des REWE davon. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Mann.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 14 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen An der Talaue auf dem Parkplatz des dortigen Hallenbads geparkten Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag 14:30 Uhr und Sonntag 14:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Kaiserstraße geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Telefongeschäft

Am Montagmorgen gegen 02:30 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Telefongeschäft in der Langen Straße und entwendeten aus diesem mehrere Mobiltelefone. Anschließend flüchteten die Diebe. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief negativ. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

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