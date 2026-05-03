Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Heckenbrand

Aalen (ots)

Aalen: Heckenbrand

Am Samstag gegen 12:05 Uhr nahm eine Anwohnerin aus der Mozartstraße Brandgeruch war und entdeckte kurz darauf Rauch aus einer Hecke eines Grundstückes in der Beethovenstraße. Ein weiterer Anwohner löschte den Brand mittels eines Wassereimers und verständigte die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehr löschte die Hecke vollständig und war mit 11 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort. Ursache waren vermutlich zwei E-Zigaretten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Abtsgmünd: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Samstag gegen 12:00 Uhr kam es auf dem Fahrradweg neben der B 19 zwischen Abtsgmünd und Schäufele zu einem Unfall. Ein 78-jähriger Fahrradfahrer kam zu weit nach rechts und kollidierte mit einem 69-jährigen Fahrradfahrer. Hierdurch stürzte der 78-Jährige und verletzte sich leicht.

Ellwangen: Verletzte Fahrradfahrerin

Am Samstag gegen 15:30 Uhr stürzte eine 61-jährige Fahrradfahrerin auf einem Kiesweg in der Nähe der Schönenbergstraße und verletzte sich dabei leicht.

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