Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang: Gestürzter Fahrradfahrer

Am Samstag gegen 18:32 Uhr stürzte im Ungeheuerhof ein 66-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt und verletzte sich leicht.

Fellbach: Gestürzter Fahrradfahrer

Am Samstag gegen 12:35 Uhr stürzte ein 72-jähriger Fahrradfahrer in der Esslinger Straße alleinbeteiligt, da er mit dem Vorderreifen an den Bordstein kam. Er verletzte sich leicht.

Waiblingen: Gestürzter Fahrradfahrer

Bereits am Freitag gegen 13:05 Uhr stürtzte ein 67-jähriger Fahrradfahrer in der Straße Oberer Ring alleinbeteiligt und verletzte sich dabei leicht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Rudersberg: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 13:10 Uhr fuhr ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Kreisstraße 1873 von Berglen-Oppelsbohm in Richtung Rudersberg-Necklinsberg. In einer Kurve kam ihm ein grauer VW-Kombi entgegen und schnitt die Kurve so, dass der Mercedes-Fahrer ausweichen musste. Dieser touchierte in der Folge die Leitplanke. Der VW fuhr unvermindert weiter. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun Zeugen des Unfalls oder Personen, denen der graue VW-Kombi aufgefallen ist und bittet um Mitteilung unter 07181 2040.

Urbach: Unfall mit Sachschaden

Am Samstag gegen 18:30 Uhr parkte eine 18-jährige Renault-Fahrerin ihren Pkw in der Eberhardstraße und verlies ihn ohne ihn ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Der Pkw rollte in der Folge gegen einen geparkten BMW. Hierdurch entstand an beiden Pkw ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro.

Murrhardt: Unfall mit verletzter Person

Am Sonntag gegen 02:40 Uhr kam auf der Landesstraße 1119 zwischen Murrhardt und Sechselberg ein 20-jähriger Ford-Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte in einen Erdwall und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Winnenden: Unfall mit Sachschaden

Am Samstag gegen 14:15 Uhr fuhr ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer vom Parkplatz eines Supermarktes in der Marbacher Straße und übersah dabei einen von links kommenden 40-jährigen Porsche-Fahrer. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell