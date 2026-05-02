Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Landkreis Schwäbisch Hall bis 10 Uhr: Brände, Verkehrsunfälle, Zeugenaufrufe

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen einem Stadtbus und einem Pkw

Am 30.04.26 gegen 16:05 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Johanniter Straße/ Salinenstraße in Schwäbisch Hall zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Stadtbus und einem roten Mercedes. Beide Fahrzeuge kamen aus Richtung ZOB Schwäbisch Hall und bogen nach links in Richtung Scharfes Eck ab. Der Unfallhergang ist bislang unklar. Aus diesem Grund werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/400-555 zu melden.

Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 30.04.26 gegen 17:08 Uhr parkte eine 33-jährige Dame ihren Mercedes Benz A-Klasse im Parkhaus P 2, Ebene 10 im Schiedgraben in Schwäbisch Hall ab. Als sie am 01.05.26 gegen 11:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden fest. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein anderer Fahrzeuglenker beim Ein- bzw. Ausparken den Pkw beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/400-555 zu melden.

Sulzbach-Laufen: Gartenhausbrand

Am 01.05.26 gegen 20:30 Uhr brannte im Bereich Sulzbach-Laufen Wengen eine ca. 2 auf 3 Meter große Gartenhütte und ein angrenzender Holzstapel komplett nieder. Schaden ca. 3000,- Euro. Grund für den Brand könnte nicht vollständig abgelöschte Asche sein. Die Freiwillige Feuerwehr Sulzbach/ Laufen war mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

Rosengarten: gestürzter Krad-Lenker

Am 01.05.2026 gegen 19:38 Uhr befuhr ein 16-jähriger Kleinkraftfahrer die Landstraße 1055 von Rosengarten kommend in Fahrtrichtung Hirschfelden. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Schaden an seinem Krad wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Am 01.05.2026 um 13:29 Uhr befuhr ein 87-jähriger Audi Fahrer die Kocherbrücke in der Hessentaler Straße in Schwäbisch Hall. Vermutlich verwechselte er die Bremse mit dem Gas und fuhr frontal gegen eine entgegenkommende 46-jährige Ford Fahrerin, schob diese einige Meter zurück und beschädigte noch dortige Baustellenbeschilderungen. Die Ford Fahrerin wurde schwer verletzt. Der Audi Fahrer blieb unverletzt, seine 75-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 35.000 Euro. Die Straße musste zur Unfallaufnahme, sowie Bergung und Reinigung bis ca. 17:00 Uhr komplett gesperrt werden.

Crailsheim: Brand eines Carports

Am 01.05.26 um 10:40 Uhr brannte im Meisenweg ein Carport. Die Ursache ist unbekannt, der Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Crailsheim war mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht.

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