POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch (Stand: 08:00 Uhr)

Aalen (ots) - Plüderhausen: Feuer im Garten Bislang unbekannte Täter zündeten am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, ein Holzscheit in einem Garten im Falkenweg an. Das Feuer griff auf Bäume, Sträucher sowie einen Gartenhäuschen über. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen war mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften am Brandort. Hinweise zur Tat nimmt das ...

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