POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch (Stand: 08:00 Uhr)
Aalen (ots)
Wallhausen: Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht
Am Donnerstag, um 17:54 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Straße In den Sandäckern ein. Die Täter entwendeten Bargeld. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.
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