Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Ostalbkreis bis 10 Uhr: Fahrradunfälle, Brand

Aalen (ots)

Westhausen-Reichenbach: Brennender Holzstapel

Am 01.05.26 gegen 20:00 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein ca. 25 qm großer Holzstapel neben einem Trampelpfad im Bereich der Bohlerstraße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Westhausen, welche mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand schnell löschen. Der Sachschaden kann nicht beziffert werden.

Ellwangen: gestürzte Radfahrerin

Am 01.05.26 gegen 11:00 Uhr befuhr eine 60-jährige Radfahrerin einen Schotterweg am Bucher Stausee zwischen Kastellbad und der Brücke. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte sie. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf ca. 100,- Euro beziffert.

Lorch-Waldhausen: gestürzter Radfahrer

Am 01.05.26 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Radfahrer den Radweg hinter der Remstalhalle in Lorch. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er. Er kam leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Gschwend: alkoholisierter Fahrradsturz

Am 01.05.26 um 20:45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Radfahrer die Straße Schmidbügel in Gschwend und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt und im weiteren Verlauf eine Blutentnahme durchgeführt. Eine entsprechende Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

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