Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Untermünkheim und Braunsbach

Aalen (ots)

Braunsbach: Tödlicher Verkehrsunfall

Auf der Landstraße zwischen Untermünkheim und Braunsbach ereignete sich gegen 10:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Fahrer einer Mercedes-Benz B-Klasse war von Untermünkheim in Richtung Braunsbach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Brückenpfeiler der Kochertalbrücke prallte. Der Fahrer, der allein im Fahrzeug war, erlitt dabei tödliche Verletzungen und konnte nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. An dem Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell