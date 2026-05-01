PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Untermünkheim und Braunsbach

Aalen (ots)

Braunsbach: Tödlicher Verkehrsunfall

Auf der Landstraße zwischen Untermünkheim und Braunsbach ereignete sich gegen 10:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Fahrer einer Mercedes-Benz B-Klasse war von Untermünkheim in Richtung Braunsbach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Brückenpfeiler der Kochertalbrücke prallte. Der Fahrer, der allein im Fahrzeug war, erlitt dabei tödliche Verletzungen und konnte nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. An dem Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 01.05.2026 – 11:19

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch (Stand: 08:00 Uhr)

    Aalen (ots) - Wallhausen: Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht Am Donnerstag, um 17:54 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Straße In den Sandäckern ein. Die Täter entwendeten Bargeld. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 beim ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 11:18

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfall, Sachbeschädigung, Brand (Stand: 08:00 Uhr)

    Aalen (ots) - Ellwangen: Unfall mit vier Fahrzeugen Auf der Landstraße 1060 zwischen Neunheim und Röhlingen kam es am Donnerstag, um 16:24 Uhr, zu einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge. Eine 64-jährige VW Golf-Fahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden, bislang unbekannten Lastwagen. Anschließend kollidierte sie erneut ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 11:14

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand und Verkehrsunfall (Stand: 08:00 Uhr)

    Aalen (ots) - Plüderhausen: Feuer im Garten Bislang unbekannte Täter zündeten am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, ein Holzscheit in einem Garten im Falkenweg an. Das Feuer griff auf Bäume, Sträucher sowie einen Gartenhäuschen über. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen war mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften am Brandort. Hinweise zur Tat nimmt das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren