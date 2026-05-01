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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand und Verkehrsunfall (Stand: 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Plüderhausen: Feuer im Garten

Bislang unbekannte Täter zündeten am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, ein Holzscheit in einem Garten im Falkenweg an. Das Feuer griff auf Bäume, Sträucher sowie einen Gartenhäuschen über. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen war mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften am Brandort. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier in Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Rollerfahrerin stürzt nach Vorfahrtsmissachtung - Zeugenaufruf

Eine 23-jährige Rollerfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Tuscaloosa leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich am späten Nachmittag gegen 17:10 Uhr, als ein unbekannter Autofahrer die Vorfahrt missachtete. Der Pkw, ein höheres Fahrzeug, ähnlich einem SUV und in einem dunkleren Braun- oder Braun-Orange-Farbton gehalten, befuhr die Abfahrt B29 aus Richtung Stuttgart kommend und hielt unmittelbar vor der Haltelinie auf der Rechtsabbiegespur in Richtung des Tuscaloosa-Kreisverkehrs. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die Rollerfahrerin bereits den Kreisverkehr. Als der Autofahrer die Vorfahrtsregelung missachtete und vor der Rollerfahrerin in den Kreisverkehr einfuhr, leitete diese eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte sie jedoch von ihrem Roller und verletzte sich leicht. Eine Kollision der beiden Fahrzeuge gab es zum Glück nicht. Der Autofahrer entfernte sich nach dem Vorfall mutmaßlich in Richtung Schwäbisch Gmünd-Weiler von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Murrhardt: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, gegen 16:50 Uhr, befuhr eine 22-Jährige Autofahrerin die Landesstraße 1119 von Sechselberg in Richtung Murrhardt als ihr ein graues Auto entgegenkam und sie streifte. Hierbei wurde der Außenspiegel am Auto der 22-Jährigen beschädigt. Der Unfallgegner entfernte ich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Backnang, Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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