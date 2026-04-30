Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weissach im Tal: Einbruch in Schule

Zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr und Donnerstag 06:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule in der Straße "Place de Marly" ein. Sie verschafften sich Zutritt über das Dach und durchsuchten ein Büro. Der Wert des Diebesguts liegt bei schätzungsweise 650 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weissach im Tal unter der Rufnummer 07191 35260 entgegen.

Fellbach: Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 10:15 Uhr missachtete ein 44-jähriger Mitsubishi-Fahrer im Kreuzungsbereich Schorndorfer Straße / Eberhardstraße eine rote Ampel und kollidierte dabei mit einer 60-jährigen VW-Fahrerin. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Durch den Unfall wurde keiner verletzt.

Alfdorf: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch 16:30 Uhr und Donnerstag 05 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Breitestraße geparkten VW vermutlich beim Abbiegen und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Welzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

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