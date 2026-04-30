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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Unfallflucht, Verkehrsunfall und versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Pkw

Am Mittwoch zwischen 20 Uhr und 23 Uhr wurde einer 35-Jährigen in der Hessentaler Straße ihr gelber Fiat Panda entwendet. Die Autoschlüssel befanden sich in dem unverschlossenen Fahrzeug. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Ilshofen: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem Sattelzug die A6 von Nürnberg in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe der Anschlussstelle Kirchberg beschädigte er beim Vorbeifahren den rechten Außenspiegel eines 56-jährigen Lkw-Fahrers. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter der Rufnummer 07904 94260 entgegen.

Gerabronn: Mofafahrer von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwochabend gegen 21:20 Uhr kam ein 16-jähriger Mofafahrer alleinbeteiligt auf der K2519 zwischen Amlishagen und Gerabronn von der Fahrbahn ab und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Stimpfach/Weipertshofen: Versuchter Einbruch

Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, wurde in der Gerbertshofer Straße am Gemeindeverbindungsweg zwischen Weipertshofen und Rechenberg versucht, in eine Holzscheune einzubrechen. Personen, welche in diesem Zeitraum etwas feststellen konnten, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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