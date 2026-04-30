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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigung an Kfz

Aalen (ots)

Hüttlingen /Sulzdorf: Schwerverletzter Fahrradfahrer

Am Mittwoch zog sich ein 85-jähriger Fahrradfahrer in Sulzdorf beim Sturz schwere Verletzungen zu. Der Mann befuhr gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Brandwasen von Oberlengenfeld nach Sulzdorf. Als er auf den Gehweg wechseln wollte, rutschte das Fahrrad weg und der Mann stürzte. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt vorbildlich einen Helm. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Ellwangen/BAB 7: Mit Streifenfahrzeug kollidiert

Ein 26-jähriger Audi-Fahrer parkte am Montag gegen 16:30 Uhr rückwärts aus einer Parklücke im Bereich der Rastanlage Ellwanger Berge Ost aus. Hierbei übersah er ein dort fahrendes Streifenfahrzeug der Polizei, welches von einem 60-jährigen Polizisten gelenkt wurde. Es kam zur Kollision wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 12500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

Zwischen Freitag, 15 Uhr und Sonntag, 17:30 Uhr wurde im Tierbachweg ein Renault von einem Unbekannten beschädigt. Durch den Schlag entstand eine Eindellung mit Lackschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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