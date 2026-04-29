Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kernen-Rommelshausen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Aalen (ots)

Seit Mittwochmorgen wird ein 72-jähriger Mann aus Rommelshausen vermisst. Es besteht die dringende Gefahr, dass er sich ein einer hilflosen Lage befindet. Weitere Details und ein Lichtbild des Vermissten sind auf dem Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/kernen-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

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